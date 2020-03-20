Проект постановления Кабинета министров Украины о доставке лекарственных препаратов только сотрудниками "Укрпочты" в связи с карантином в Украине может негативно отразиться на скорости доставки. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Отметим, что проект постановления Кабинета Министров предусматривает внесение изменений в лицензионные условия на производство и продажу лекарственных препаратов. Суть нововведени я заключается в том, что в периоды, когда стране эпидемия, либо после введения главой государства чрезвычайного положения, производителям лекарств разрешается торговать в режиме онлайн. Вместе с тем, документ определяет "Укрпочту", как единственную почтовую компанию, которая наделена исключительным правом доставлять медпрепараты конечным потребителям.

"В условиях критической ситуации с коронавирусом, определяющими факторами, если мы говорим о доставке лекарств, является скорость, гибкость, качество. И именно конкуренция с "Укрпочтой" других операторов рынка могла бы решить задачу оперативного, качественного снабжения украинцев медицинскими препаратами. А монополия всегда ведет к ухудшению этих показателей", - считает эксперт.