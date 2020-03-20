Американский доллар на текущей неделе показал самый большой рост своего курса по отношению к основным мировым валютам со времен мирового финансового кризиса в 2008 году. Об этом сообщает Reuters.

После того, как в начале недели стало ясно, что для преодоления пандемии коронавируса потребуется значительное время и скоординированные непопулярные решения во всем мире, начал слабеть курс практически всех основных валют.

Люди по всему миру остро нуждаются в наличных деньгах, поскольку повсеместный карантин ставит под сомнение заработки в ближайшее время. Панику на рынках центробанки гасили, заливая финансовую систему и экономику миллиардами долларов.

В условиях рекордного падения цен на нефть, замирания деловой жизни и массовой приостановки производств по всему миру инвесторы посчитали доллар США наиболее безопасным средством для вложения.

В результате за последнюю неделю доллар подорожал на 3,5% по отношению к корзине ведущих мировых валют. Это лучший показатель с 2008 года. Курс доллара США сейчас находится на максимуме за последние три года.

Вслед за долларом крепнет и британский фунт. Его курс является самым высоким за последние 35 лет.

Лишь в пятницу, 20 марта, американская валюта несколько ослабла, чему способствовала стабилизация на мировых рынках. Инвесторов впечатлил план действий, предложенный национальными правительствами. Прежде всего объявление налоговых каникул и обещание государственной помощи наиболее пострадавшим отраслям.