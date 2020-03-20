"Уряд має виділити кошти на щомісячну підтримку працівників, які через карантин залишились без зарплат" - Гройсман [ Редактировать ]
Екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про те, як бачить вирішення проблеми із коштами людей, котрі були вимушені піти в неоплачувану відпустку в умовах карантину в Україні. Про це він заявив у своєму Facebook.
"В умовах карантину багато звичайних працівників були відправлені у вимушену неоплачувану відпустку. А це як правило звичайні працівники сфери обслуговування. Це перукарі, офіціанти, прибиральники, робітники звичайних підприємств. І от вони повертаються додому і думають про те, як їм прожити цей період карантину. Точніше не як, а за що.", - підкреслив екс-прем'єр-міністр України.
Гройсман також зауважив, що у простих людей не так багато заощаджень - тому вони потребують сьогодні фінансової підтримки. Для того, щоб придбати для себе мінімальний набір продуктів або ліків.
"Тому я вношу конкретну пропозицію: щоб уряд ухвалив рішення про виділення таким людям на період карантину щомісячної оплати на рівні мінімальної заробітньої плати. Сьогодні вона становить 4723 грн. Якщо підрахувати, то на ці цілі потрібно сконцентрувати і направити (на перший період) - 500 млн доларів. Це приблизно стільки ж, скільки Національний банк витрачає на валютних торгах за три дні. Але сьогодні мова не про валютні борги, а про те, чого потребують саме люди. І їм потрібно допомогти - це обов’язок держави. Держава має це зробити", - зазначив Володимир Гройсман.
по теме
АТБ, ROZETKA и Новая почта вместе запускают доставку продуктов
В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости
Из Польши вернутся домой более 600 украинцев
В пятницу, 20 марта, из польского Перемышля отправился уже четвертый специальный поезд
В Украине суд вынес первое решение за нарушение правил карантина
Сообщается, что решение было принято в отношении жительницы Киева
Медработника уволили за отказ работать в опасных условиях
Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова
Коронавирус в Украине: что известно
С каждым днем мы узнаем о новых случаях инфицирования и жертвах