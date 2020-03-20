Юрій Бойко назвав шляхи захисту громадян та економіки під час карантину [ Редактировать ]
Те, що вже зробила Верховна Рада для підтримки суспільства та що ще може зробити, - прокоментували сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.
Як допомогти економіці та громадянам під час епідемії?
В первом законопроекте, в его разработке принимали участие все фракции. И этим законопроектом, очень важно, что мы поддержали врачей, которые работают в зоне риска. Увеличили ЗП на 200 процентов. Дали налоговые льготы бизнесу. Дали освобождение от штрафов.
Освобождение от штрафов по не выплатам по кредитам, по ЖКХ. То есть, это меры которых ждали люди. В этот момент объединился весь парламент. Потому что это общая беда. Приняли действительно важный закон. Есть моменты, которые требуют корректировки. Например то, что местные бюджеты лишаются платы за землю. И это нужно компенсировать из регионального фонда. Потому что местные бюджеты сегодня будут в тяжелом положении.
Но это нужно делать в масштабах всей страны. Теперь нужно давать кредиты, давать бюджетную поддержку тем отраслям и бизнесменам, которые сегодня остановили свое предприятия, бизнес из-за карантина. Ми видим, что закрыты все магазины и рестораны. Людям нужно платить ЗП. 50% должны платить по закону, который мы приняли. То есть, эти бизнесмены и предприниматели нуждаются в поддержке. Я рад, что мы это сделали.
Чи вистачить ресурсів державі, щоб подолати загрозу?
Я думаю, есть ресурсы у нашей страны. Нужно обязательно сделать сейчас реструктуризацию платежей по МВФ и вообще по внешним кредитам. Я думаю, сейчас это будет делать весь мир. И мы не исключение. Мы не можем. В условиях такого кризиса платить те сумасшедшие кредиты. Те деньги, которые должны быть выплачены туда - нужно направлять на поддержку внутреннего производителя.
На поддержку пенсионеров, врачей. На закупку допоборудования, на поддержку медицинских организаций. То есть, это вещи, которые сегодня крайне нужны. Страна ждет. Не только местная власть, но и все мы должны поддержать врачей. Потому что они сегодня как те солдаты на передовой защищают нас. И это увеличение ЗП на 200%, которое по инициативе парламента было принято.
Это было правильное решение, мы его предложили и я рад, что парламент его поддержал. Это поддержка их - закупка оборудования, лекарств. Увеличение финансирования на больницы. Сегодня от их работы и действий зависят жизни многих людей. И мы обязательно должны это сделать.
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