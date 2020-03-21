Пандемія коронавірусу: на вулиці Італії вивели військових [ Редактировать ]
Понад 275 тисяч підтверджених випадків коронавірусу у світі. З них 90 тисяч вилікували, померлих більш як 11 тисяч. Дедалі більші обмеження запроваджують і у Сполучених Штатах, і в Європі. Більше знає Катерина Єлісєєва.
627 осіб померли від коронавірусу в Італії за останню добу, а загалом понад чотири тисячі. Тож влада посилює карантин. Стежити за його дотриманням покликали військових. 114 армійців патрулюватимуть вулиці Мілана, а ось так вони перевіряють пасажирів на станції в Палермо. Жителям дозволено виходити тільки на роботу, в лікарню чи за продуктами. Тисячі людей порушують карантинні вимоги.
Паола Самарітані, жителька Риму:
Коли все скінчиться, влаштуємо пікнік у парку. А сьогодні жінка з протилежного боку вулиці крикнула мені "ваша свинка - промінчик світла у ці темні часи!
З пляжів і парків поліція завертає людей додому. Порушникам правил виписують штрафи до двохсот євро.
Із солідарності з італійцями заспівали німці. Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, де ввели карантин. У регіоні понад три тисячі інфікованих і 15 померлих. Обмеження аналогічні, займатися спортом чи гуляти можна, лише ізольовано або з тим, із ким живете разом. Кафе, магазини - вже кілька днів як зачинені.
Макс, житель міста Фрейзінг:
Зараз я вийшов за покупками. На щастя у мене є сад удома, куди можна вийти. Також я багато катаюся на велосипеді, але роблю це наодинці, де мало або зовсім немає людей.
У Грузії на один місяць запроваджується надзвичайний стан. Про це заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія. У країні 47 підтверджених випадків коронавірусу. За порушення карантину віднині штрафуватимуть на суму від восьмисот сімдесяти до понад чотирьох тисяч євро. Заборонено збиратися у групи більше 10 осіб. Уряд має право накласти обмеження на приватні організації, бізнес-структури або доручити їм виконання конкретної діяльності. У разі необхідності регулюватимуть ціни на медикаменти, медичні послуги та продукти першої необхідності.
У Хорватії, де інфікованих понад 200, Національний штаб цивільного захисту на місяць призупинив рух громадського транспорту. Рішення чинне від завтра. На такий самий термін зачинилися магазини і ресторани.
Юре Вічковіч, власник готелю:
Туризм на нулі. І сезон не почнеться першого квітня. Коли все скінчиться - незрозуміло. Якщо до кінця травня початку червня, то ми впораємося: ми зазнаємо збитків, але не настільки величезних, щоб збанкрутіти. А от якщо все затягнеться, то почнуться справжні проблеми, особливо в малого бізнесу, бо зараз вони наодинці з кризою.
У США вдома залишається кожен п'ятий - карантин запровадили у кількох штатах. А у Франції уряд готує закон про надзвичайний стан. З вівторка у країні жорсткий карантин. Через поширення коронавірусу скасували і другий тур муніципальних виборів.
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