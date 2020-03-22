В Украине 8 человек выздоровели от коронавируса/ Фото: dumskaya.net

В Украине от коронавируса COVID-19 выздоровели уже 8 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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Ранее сообщалось, что первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. Кроме того, зафиксировали три смерти от covid-19.

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Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве. Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.

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