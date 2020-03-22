В Украине от коронавируса выздоровели уже 8 человек [ Редактировать ]
В Украине от коронавируса COVID-19 выздоровели уже 8 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Ранее сообщалось, что первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. Кроме того, зафиксировали три смерти от covid-19.
Также мы писали о том, что в китайском городе Ухань уже четыре дня не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве. Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
Читайте, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того, помните: чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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