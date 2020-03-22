Национальные олимпийские комитеты нескольких стран просят МОК перенести Олимпийские игры 2020, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

"С соответствующими заявлениями выступили спортивные функционеры Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции. Также за перенос Игр выступают и некоторые члены НОК Японии, говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

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Также ранее против проведения Олимпиады в Токио выступил президент США Дональд Трамп.



"Вероятно, так думаю только я, но если это возможно, стоит перенести Олимпиаду на один год",- заявил глава Белого дома.

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