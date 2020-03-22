Олимпийские игры 2020 могут перенести из-за коронавируса [ Редактировать ]
Национальные олимпийские комитеты нескольких стран просят МОК перенести Олимпийские игры 2020, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
"С соответствующими заявлениями выступили спортивные функционеры Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции. Также за перенос Игр выступают и некоторые члены НОК Японии, говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
Также ранее против проведения Олимпиады в Токио выступил президент США Дональд Трамп.
"Вероятно, так думаю только я, но если это возможно, стоит перенести Олимпиаду на один год",- заявил глава Белого дома.
Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.
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