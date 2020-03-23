Грецька поліція відбила атаку мігрантів водяними гарматами [ Редактировать ]
На грецько-турецькому кордоні знову гаряче. Мігранти вкотре штурмують кордони Європейського союзу. Аби стримати біженців, грецькі прикордонники застосували сльозогінний газ та водяні гармати.
Інформації про поранених чи постраждалих поки не надходило. Нагадаю, минулого місяця Анкара заявила, що більше не виконуватиме умов угоди з Брюсселем 2016 року і не стримуватиме втікачів з охопленої війною Сирії.
Останнім часом Туреччина пропустила через свою територію тисячі сирійських біженців до кордону з Грецією.
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