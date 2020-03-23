В Саудовской Аравим с понедельника, 23 марта, вводят общенациональный комендантский час сроком на 21 день. На улицах будет запрещено появляться с 19:00 вечера до 6:00. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на указ короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда.

Саудовская Аравия и Кувейт первыми в регионе приостановили международные авиарейсы, остановили на карантин работу в большинстве учреждений и объявили о закрытии общественных мест.

В Объединенных Арабских Эмиратах со среды, 25 марта, приостановят все пассажирские и транзитные авиарейсы сроком на две недели, сообщают государственные СМИ. Поставки грузов по воздуху будут продолжаться.

В понедельник, 23 марта, в ОАЭ будут закрыты все заведения общепита, а со среды - все торговые и деловые центры. Продолжат работу лишь аптеки и продуктовые супермаркеты.

В ОАЭ призвали людей по возможности оставаться дома, но о приостановке работы в государственном и частном секторах объявлено не было. Некоторые государственные структуры уже перевели персонал на удаленную работу.

В Кувейте, где зарегистрировано 189 случаев заражения, заявили в понедельник, что сделают исключение и разрешат вылететь из страны учителям-иностранцам.

В Катаре министерство здравоохранения призвало добровольцев работать в медицинских учреждениях, чтобы уменьшить нагрузку на квалифицированный медперсонал. В крошечной стране уже зарегистрировано 494 случая коронавирусом, в основном среди трудящихся-мигрантов.

Совет сотрудничества шести стран Персидского залива зарегистрировал более 1 700 случаев заражения коронавирусом и четыре смерти. Саудовская Аравия имеет самый высокий показатель - 511 подтвержденных случаев.