Польский полицейский на границе между Германией и Польшей, 17 марта 2020 года/REUTERS

Из-за эпидемии коронавируса часть заключенных в Польше сможет отбывать остаток своего наказания дома. С таким предложением выступило министерство юстиции, передает Reuters. Амнистия может коснуться до 20 000 осужденных.

Некоторым заключенным, которые были осуждены на срок до одного года, уже разрешено отбывать наказание дома под "электронным надзором". Министерство юстиции выступило с инициативой расширить коридор амнистии для тех, кто не совершил тяжких преступлений, и осужден на срок до 18 месяцев.

Польская радиостанция RMF сообщила, что право на амнистию могут получить пожилые люди, приговоренные к тюремному заключению на срок до трех лет.

В польских тюрьмах уже запретили посещения, большинство заключенных переведены с работы на улице в помещения.

Власти сообщили, что в ряде исправительных колоний запущены линии по пошиву защитных масок и костюмов.

В настоящее время в 172 польских тюрьмах и следственных изоляторах содержится более 75 000 человек.

По последним данным в Польше зарегистрировано 684 случая коронавируса, в том числе восемь летальных случаев. По всей стране закрыты школы, кинотеатры и другие общественные места, запрещены собрания свыше 50 человек. Границы закрыты для иностранцев. Власти призывают население по возможности оставаться дома.