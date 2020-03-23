Як в умовах суворого карантину працюватиме банківська система? Нацбанк видав спеціальні директиви. Які саме, дивіться в матеріалі.



Національний банк України звернувся до всіх банківських установ , аби вони забезпечили безперебійну роботу центральних офісів та наладили дистанційні канали обслуговування клієнтів. Аби не наражати працівників та клієнтів на небезпеку банки мають максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн-канали. Банкомати мають бути підкріплені готівкою. Однак, банкіри просять за можливості розраховуватися картками, аби мінімізувати контакти з паперовими грошима, які потенційно можуть бути носіями вірусу. Хоча в Нацбанку готові боротимуться з інфекцією на банкнотах.

Віталій Брик, директор центрального сховища НБУ:

Цей процес пакування передбачає проходження пачки банкнот через термотунель. В термотунелі підтримується температура мінімум 160 градусів. Це додатковий шок для тих вірусів і ніфекцій, які потенційно можуть не витримати термообробку. Разом з тим ми знаємо, що цей вірус не збарігається на поверхні впродовж карантину, тобто карантин в 14 днів мінімізує ризик повернення вірусних банкнот в обіг.

Банки можуть самостійно визначати та змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій з урахуванням ситуації та навантаження. Закривати неключові відділення, скорочувати час роботи та встановлювати час для обслуговування людей похилого віку. Водночас на вході до банків клієнтам вимірюватимуть температуру безконтактним способом. Установи мають право відмовитися обслуговувати клієнта з явними ознаками ГРВІ. На період карантину банкам заборонено нараховувати та стягувати пеню за несвоєчасно сплачену "комуналку" та споживчі кредити.