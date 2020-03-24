В УЕФА сделали заявление о судьбе еврокубков [ Редактировать ]
Фото: УЕФА/ Главред
Союз футбольных ассоциаций Европы принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
По их словам, в связи с распространением коронавируса в Европ, перенесены будут финальные матчи всех соревнований под эгидой Ассоциации.
Отмечается, что финальные части футбольных соревнований будут проведены до конца июня.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса был отменен чемпионат Европы по футболу Евро-2020.
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