Союз футбольных ассоциаций Европы принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По их словам, в связи с распространением коронавируса в Европ, перенесены будут финальные матчи всех соревнований под эгидой Ассоциации.

Отмечается, что финальные части футбольных соревнований будут проведены до конца июня.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса был отменен чемпионат Европы по футболу Евро-2020.