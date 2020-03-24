Держава має виплачувати мінімальну заробітну плату всім українцям, які тимчасово втратили роботу через карантин - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Держава має виплачувати мінімальну заробітну плату всім українцям, які тимчасово втратили роботу через карантин. До цього закликали прем'єр-міністра та президента у Конфедерації профспілок України. Очільник Конфедерації Сергій Каплін також наголосив, що влада повинна переглянути податкову політику.
Cергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Ми повинні негайно запровадити так званий інститут вірусо- чи корона-субсидій. І знайти кошти в бюджеті, - а вони є, - щоб кожного місяця простій українській родині надавати субсидію чи фінансову підтримку у вигляді мінімальної заробітної плати.
Це, передусім, підвищення податків для багатих і зменшення чи "обнуління" для бідних. Це, передусім, ревізія місцевих фінансів, - де витрачаються мільярди на дуті видатки, це скорочення всіх капітальних програм і всіх капітальних витрат і залишити лише поточні і операційні. І це, звичайно, економія на утриманні Верховної Ради України, на Парламенті, на Інституті президента, на всіх можновладцях, - щоби просто врятувати сьогодні країну.
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