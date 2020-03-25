"Укрзализныця" ввела запрет на планирование и перевозки грузов по железной дороге с 1 апреля, принуждая таким образом грузоотправителей подписать невыгодную для них редакцию Договора по организации грузоперевозок. При этом большинство грузоотправителей не согласны с предложенным условиям и выступают категорически против значительного роста стоимости железнодорожных перевозок обусловленного настоящим Договором.

Об этом говорится в обращении объединения предприятий "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины к президенту В. Зеленскому, премьер-министру Д. Шмыгалю, министру инфраструктуры В. Криклию, министру экономики И. Петрашко, и.о. главы Укрзализныци Ж. Марчеку.

Ассоциации просят представителей власти выдать запрет на введения в действие нового Договора УЗ с 1 апреля и отправить его на доработку.

"Дискриминационная и деструктивная позиция УЗ направлена на искусственное ограничение экспорта, где доля ГМК и продукции аграриев составляет 26,7% и 25,8% соответственно, приведет к уменьшению валютных поступлений в страну", - говорится в обращении.

Невозможность для клиентов, которые до сих пор не подписали Договор, из-за несогласия с его условиями, осуществлять перевозки может иметь катастрофические последствия для экономики и приведет к значительному уменьшению объема валютных поступлений, говорится в письме.

"Уже сейчас Национальный банк вынужден тратить валютные резервы для сдерживания инфляции и поддержки национальной валюты, сокращение экспорта значительно увеличит такие расходы", - говорят металлурги.