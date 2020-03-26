Від ускладнень після коронавірусу у світі померли вже понад 21 тисяча осіб

Від ускладнень після коронавірусу у світі померли вже понад 21 тисяча осіб. Найбільше в Італії та Іспанії. Китай на третьому місці.

Задля стримання пандемії, італійський уряд посилив покарання за порушення карантину - відтепер за недотримання режиму самоізоляції загрожує до п'яти років тюрми і штрафи в кілька тисяч євро.

За даними ВВС, нині по всьому світу на карантині майже два мільярди людей - тобто чверть населення планети.