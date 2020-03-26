Італійців саджатимуть до в'язниці за порушення карантину [ Редактировать ]
Від ускладнень після коронавірусу у світі померли вже понад 21 тисяча осіб. Найбільше в Італії та Іспанії. Китай на третьому місці.
Задля стримання пандемії, італійський уряд посилив покарання за порушення карантину - відтепер за недотримання режиму самоізоляції загрожує до п'яти років тюрми і штрафи в кілька тисяч євро.
За даними ВВС, нині по всьому світу на карантині майже два мільярди людей - тобто чверть населення планети.
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