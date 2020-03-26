Когда Рада назначит дату внеочередного заседания: Разумков дал ответ [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков по итогам совещания председателей фракций и правительства сделал заявление. Так, по его словам, рабочие группы депутатов в Верховной Раде будут пытаться подготовить законопроекты для рассмотрения на внеочередном заседании до 28 марта, однако называть точную дату заседания еще рано.
Разумков отметил, что сейчас говорить точную дату и время - неправильно.
Отложили все политические аспекты. Все фракции и политические группы понимают ответственность перед людьми и перед государством. Конструктивная работа была сегодня... Сейчас работают рабочие группы, которые разработают законопроекты, которые будут рассматриваться во время внеочередного заседания. Как только будут подготовлены все законопроекты, которые необходимо будет на нем рассмотреть - сразу мы его проведем. Сейчас говорить точную дату и время неправильно. Возможно, немного раньше, чуть позже.
Спикер также ответил на вопрос, успеют ли в парламенте подготовить все необходимые законопроекты до субботы, 28 марта.
"Мы сейчас работаем в режиме "нонстоп", но постараемся успеть", - добавил он.
Напомним, в Раде на совещание собрались главы фракций.
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