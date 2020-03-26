В Раде на совещание собрались главы фракций [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, в Верховной Раде проходит совещание с участием председателей парламентских фракций. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, на встрече присутствуют председатель Верховной Рады, главы фракций и глава правительства Денис Шмыгаль.
"На совещании обсуждают повестку дня внеочередного заседания", - сообщил источник.
Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил и.о. главы Минэкономики.
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