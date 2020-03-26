В четверг, 26 марта, в Верховной Раде проходит совещание с участием председателей парламентских фракций. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, на встрече присутствуют председатель Верховной Рады, главы фракций и глава правительства Денис Шмыгаль.

"На совещании обсуждают повестку дня внеочередного заседания", - сообщил источник.

Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил и.о. главы Минэкономики.