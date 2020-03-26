В четверг, 26 марта, прокуратура на суде по мере пресечения для экс-главы МИД Кожара, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого, зачитала версию следствия, передает strana.ua.



Так, 21 февраля во время распития спиртных напитков, у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, и во время этой драки были разбиты очки экс-министра, вследствие чего он поранил глаза (Кожара на суде был в черных очках).



После чего Кожара поднялся на второй этаж в спалью, достал из шкафа пистолет, зарядил его и направился в кухню. Сначала он ударил Старицкого пистолетом в затылок, у того брызнула кровь, которая осталась на полу. Дальше Кожара выстрелил в правый глаз Старицкого, от чего тот умер на месте.



В тоже время защита Кожары утверждает совсем иное. По их версии вину за случайное убийство взяла на себя жена Кожары. Правда, написала она об этом заявление почему-то лишь в день задержания мужа (то есть 25 марта). Через месяц после совершения самого преступления.