Экс-министра иностранных дел Кожару задержали по подозрению в убийстве [ Редактировать ]
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в совершении убийства. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в Шевченковский районный суд Киева для избрания меры пресечения", - написал Геращенко.
Напомним, что в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары в поселке Чайки под Киевом был обнаружен труп Старицкого с огнестрельным ранением. Он был убит из наградного пистолета владельца дома. Леонид Кожара и его супруга утверждали, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.
Сначала дело расследовали как самоубийство, однако позже правоохранители переквалифицировали его по статье "Умышленное убийство".
По данным Антона Геращенко, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.
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