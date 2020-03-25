Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в совершении убийства. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в Шевченковский районный суд Киева для избрания меры пресечения", - написал Геращенко.

Напомним, что в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары в поселке Чайки под Киевом был обнаружен труп Старицкого с огнестрельным ранением. Он был убит из наградного пистолета владельца дома. Леонид Кожара и его супруга утверждали, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Сначала дело расследовали как самоубийство, однако позже правоохранители переквалифицировали его по статье "Умышленное убийство".

По данным Антона Геращенко, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.