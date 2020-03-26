В связи с принятием правительством Украины решения о продлении карантина до 24 апреля 2020 года и полном прекращении пассажирского сообщения, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вводит дополнительные спецрейсы для вывоза украинцев домой в ближайшие двое суток.

В соответствии с публичной и доступной информацией о полном запрете на осуществление пассажирских перевозок с 28 марта 2020 года, МАУ обратилась к государственным органам с просьбой предоставить авиакомпании возможность выполнить разовые эвакуационные рейсы, на которые уже забронированы и зарегистрированы пассажиры из Амстердама, Лондона, Берлина, Парижа и Франкфурта.

На 27 марта МАУ также ввела дополнительные рейсы в/из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта на сайте авиакомпании.

Кроме того, проанализировав потребности пассажиров по возвращению в Украину, МАУ вводит дополнительные рейсы из Каира, Парижа, Тбилиси, комбинированный рейс Мадрид - Барселона - Киев, а также из Афин c прибытием в Киев 28 марта.

С момента объявления карантина авиакомпания уже вернула в Украину более 17 тысяч украинских граждан и готова перевезти еще около 2-х тысяч в ближайшие двое суток.

МАУ просит пассажиров ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, прежде чем связываться с авиакомпанией, поскольку все каналы связи на данный момент перегружены.