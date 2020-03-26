Украинские власти увеличили размер больничных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

По ее словам, больничные выплаты подняли на 19.1% и теперь их сумма составляет 315 гривен за каждый день лечения.

"По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года",- отмечается в сообщении.

Кроме того, Фонд профинансировал 2.9 млн дней больничных 266,5 тысячам гражданам и выплатил сумму в 915,9 млн гривен.

Напоминаем, в Украине введут электронный больничный. Такое нововведение принесет прозрачность и открытость в процесс выдачи больничных.