С первого апреля 2020 году в Украине планируется ввести электронный больничный. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает пресс-служба ведомства.

С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины, - подчеркнул Олег Коваль.

По словам заместителя Министра социальной политики, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении сразу человек должен получить компенсацию - поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным, - подчеркнул Олег Коваль.

Среди предохранителей и гарантий прозрачности в системе электронных больничных Олег Коваль назвал следующие пункты:

1. Каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью - то есть мы введем персональную ответственность врача, который выдал этот документ

2. Электронный оборот даст возможность отследить, или больничный выдал профильный врач: у нас нередки случаи, когда врачи дают документы по болезней, которые не соответствуют их профиля, а это - потенциальные коррупционные риски

3. Мы сможем бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования

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