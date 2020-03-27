В Сингапуре в рамках карантина гражданам грозит тюремный срок за приближение к другим людям.

Об этом сообщает Time.

По их словам, теперь за нарушения карантинных мер предусмотрен штраф до 7 тысяч долларов или тюремное заключение до полугода.

Кроме того, власти собираются наказывать руководство предприятий, которые нарушают дистанцию при размещении сотрудников.

Ранее мы писали о том, что в Сингапуре увеличили размер штрафа за нарушение самоизоляции. Теперь он составляет 10 тысяч долларов.