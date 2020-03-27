27 березня до 21-ї інфекційної лікарні Дніпра прибули 20 апаратів штучної вентиляції легень. Це - частина медобладнання, яке місто власним коштом придбало для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"15 стаціонарних і 5 портативних апаратів (штучної вентиляції легень, - ред). Після затримок на столичній митниці, обладнання нарешті тут. Ще 15 апаратів ШВЛ, а також 30 кисневих концентраторів і портативний рентген місто отримає вже на початку квітня. Це – необхідне обладнання для надання допомоги при захворюванні на COVID-19", - написав міський голова.

Як відомо, 21-ша інфекційна лікарня нині вже повністю перепрофільована під інфекційну. Раніше сюди придбали також електрокардіографи, кисневі концентратори та витратні матеріали для безперервної роботи апаратів ШВЛ. Тут є всі необхідні медикаменти, зокрема, антибіотики для боротьби з пневмонією - частим ускладненням коронавірусу. Мерія Дніпра продовжить закупівлю необхідного устаткування.