До Дніпра прибули ще 20 апаратів ШВЛ, які місто придбало власним коштом - Борис Філатов [ Редактировать ]
27 березня до 21-ї інфекційної лікарні Дніпра прибули 20 апаратів штучної вентиляції легень. Це - частина медобладнання, яке місто власним коштом придбало для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"15 стаціонарних і 5 портативних апаратів (штучної вентиляції легень, - ред). Після затримок на столичній митниці, обладнання нарешті тут. Ще 15 апаратів ШВЛ, а також 30 кисневих концентраторів і портативний рентген місто отримає вже на початку квітня. Це – необхідне обладнання для надання допомоги при захворюванні на COVID-19", - написав міський голова.
Як відомо, 21-ша інфекційна лікарня нині вже повністю перепрофільована під інфекційну. Раніше сюди придбали також електрокардіографи, кисневі концентратори та витратні матеріали для безперервної роботи апаратів ШВЛ. Тут є всі необхідні медикаменти, зокрема, антибіотики для боротьби з пневмонією - частим ускладненням коронавірусу. Мерія Дніпра продовжить закупівлю необхідного устаткування.
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