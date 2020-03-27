Япония разрабатывает собственный истребитель-невидимку следующего поколения, отказавшись от сотрудничества с американскими корпорациями Lockheed Martin и Boeing, а также британской BAE Systems, сообщает Reuters.

Это позволило ведущему военному подрядчику Японии, корпорации Mitsubishi Heavy Industries получить контракт на сумму более 40 миллиардов долларов. Компания пока не представила дизайн истребителя следующего поколения, но еще в 2016 году разработала собственную технологию истребителей-невидимок X-2 (на фото).

Она и ляжет в основу нового японского "стелс", который будет называться F-3 или FX. Сейчас японское правительство выбирает поставщиков двигателей, систем полета, датчиков и других компонентов.

Несмотря на высокое развитие технологий, Японии вряд ли удастся создать собственный боевой самолет без сторонней помощи. Поэтому "Страна восходящего Солнца" выбирает поставщиков компонентов среди лидеров рынка - компаний Lockheed Martin, Boeing и ВAE. Сейчас все они ведут переговоры с правительством Японии, пытаясь получить контракт на участие в создании нового истребителя made in Japan.

Воздушные силы самообороны Японии состоят из примерно 200 устаревших истребителей F-4 Phantom II третьего поколения и F-15 Eagle четвертого поколения. На смену им постепенно приходят Lockheed Martin F-35 пятого поколения. Стоимость одной такой машины - около 100 млн долларов.

Военные аналитики считают, что Япония меняет воздушный парк своих ВВС, чтобы противостоять китайской экспансии в Восточной Азии. США, имеющие на своих базах в Японии, около 50 тысяч военных, остаются основой оборонительной политики Токио.