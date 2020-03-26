В Японии зафиксирована новая волна пандемии коронавируса [ Редактировать ]
В Японии, в Токио, за сутки более 45 человек заразились коронавирусом. Таким образом, там зафиксирована новая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
По состоянию на 26 марта зарегистрировано 1314 случаев заболевания коронавирусом внутри страны.
"Я сказал премьер-министру Абэ, что существует высокий риск широкого распространения коронавируса", - заявил министр здравоохранения Катсунобу Като после встречи с Синдзо Абэ и министром экономики Ясутоши Нисимура.
Издание пишет, что премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет серьезную опасность для жизни людей и, если ее быстрое распространение грозит серьезными экономическими убытками.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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