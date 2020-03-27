Последние 18 месяцев украинский самолет-гигант АН-225 проходил плановую модернизацию. ГП "Антонов" на своей странице в Facebook опубликовали видео того, как АН-255 "Мрія" совершил первый полет после оснащения новой современной системой управления силовой установки.

Помимо новой системой управления силовой установки, "Мрія" получила новые двигатели от украинского "Ивченко-Прогресс" и обновленную авионику. Летные испытания начались в конце марта 2020 года.

Согласно данным трекера FlightRadar24, самолет находился в воздухе 2 часа, взлетев с аэропорта под Киевом.

2-часовой полет АН-225 "Мрія" под Киевом

В настоящее время у ГП "Антонов" есть только один действующий самолет АН-255 "Мрія". Второй экземпляр был заморожен в 1994 году, но предприятие намерено возобновить сборку второго самолета-гиганта, который завершен на 70%.

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