В Винницкой области увеличилось количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, в Винницкой области количество подтвержденных случаев коронавируса возросло до 16. Об этом говорится в видеообращении заместителя директора департамента здравоохранения винницкой ОГА Надежды Марусяк.
"По состоянию на 16.00 27 марта в Винницкой области зарегистрировано 46 подозрений коронавирусной инфекции, спровоцированной СOVID-19. Лабораторно подтверждено на это время уже 16 случаев СOVID-19", - сообщила Марусяк.
Она отметила, что в 27 случаях коронавирус не выявлен, образцы материалов еще от двух человек проверяются.
Пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на СOVID-19 находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, в настоящее время их состояние стабильное. Определены контактные лица, они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.
В связи с пандемией в супермаркетах введут ограничение на продажу продуктов. А народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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