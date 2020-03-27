В пятницу, 27 марта, в Винницкой области количество подтвержденных случаев коронавируса возросло до 16. Об этом говорится в видеообращении заместителя директора департамента здравоохранения винницкой ОГА Надежды Марусяк.

"По состоянию на 16.00 27 марта в Винницкой области зарегистрировано 46 подозрений коронавирусной инфекции, спровоцированной СOVID-19. Лабораторно подтверждено на это время уже 16 случаев СOVID-19", - сообщила Марусяк.

Она отметила, что в 27 случаях коронавирус не выявлен, образцы материалов еще от двух человек проверяются.

Пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на СOVID-19 находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, в настоящее время их состояние стабильное. Определены контактные лица, они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

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