Карантин в Украине: как Рада борется с коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, народные депутаты приняли пакет "антивирусных" законов. Затем парламент изменил свой режим работы, решив на период карантина отменить пленарные заседания. Podrobnosti.ua расскажут подробнее о том, какие меры предприняли депутаты в борьбе с коронавирусом.
Некоторые из принятых законов были внесены в Раду буквально накануне голосования. Речь идет о законопроекте №3219, который вводит меры для предотвращения коронавируса. Его зарегистрировала группа народных депутатов из разных фракций во главе с председателем комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким ("Слуга народа").
Документ поддержали 344 депутата из всех фракций и групп, в том числе и внефракционные. Он предусматривает админответственность за нарушение правил карантина. Обычным гражданам придется уплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа, должностным лицам - от 34 до 170 тысяч гривен.
Если нарушение привело к распространению болезни, то виновному грозит уголовная ответственность. В этом случае его накажут либо штрафом от 17 до 51 тысяч гривен, либо арестом на срок до полугода, либо ограничением и даже лишением свободы до трех лет.
Тюремное заключение от пяти до восьми лет сулит в том случае, если несоблюдение правил карантина привело не только к заражению другого человека, но и к его смерти "или другим тяжелым последствиям".
Документ также вносит изменения в законы о правилах организации труда. Теперь в условиях карантина работодатель может позволить своим сотрудникам работать на дому, предоставить им оплачиваемый отпуск или изменить режим работы. Органам государственного надзора запрещается проводить проверки в сфере хозяйственной деятельности на период эпидемии.
Для медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, Кабмин в течение недели должен назначить надбавки в размере до 200% от их зарплаты. Такие же выплаты предполагаются для отдельных категорий работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
На период карантина и 30 дней после него пользователей не будут штрафовать или отключать от жилищно-коммунальных услуг за несвоевременную уплату.
Вместе с тем правительство временно получает возможность контроля за ценами на лекарства и медицинские товары. Процедура публичных закупок необходимых для противодействия эпидемии сокращается до одного дня. Также разрешена 100% предоплата. Медтовары освобождаются от уплаты въездной пошлины и НДС.
Еще один из законов, который был написан из-за введения карантина - № 3220 о поддержке налогоплательщиков. Его зарегистрировали члены финансового комитета Рады 16 марта. Парламент принял документ за основу и в целом 359 голосами "за".
Среди его норм - временное освобождение "фопов" от уплаты ЕСВ. Обязательное внедрение регистраторов расчетных операций (РРО) для "упрощенцев" также откладывается на три месяца. На новые документальные, фактические налоговые и неналоговые проверки бизнеса вводится временный мораторий до конца мая.
По словам главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева (Слуга народа), депутаты готовят второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина.
"Это пакет именно для поддержки экономической деятельности и устранения негативных последствий прекращения этой деятельности для предпринимателей. В том числе и вопрос аренды. Мы считаем, что в настоящее время мы должны освободить от арендной платы арендаторов не полностью, а уменьшить ее только к расходам на содержание помещения", - сказал Гетманцев.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
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