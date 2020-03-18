В связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине, в магазинах резко вырос спрос на продукты питания. Некоторые люди, для того, чтобы минимизировать свои выходы из дома - закупают огромное количество товаров, а другие спекулируют положением и после перепродают продукты другим втридорога.

Однако, в супермаркетах АТБ решили противостоять таким случаям. Чтобы избежать этого искусственного ажиотажа компания решила ограничить продажу товара в одни руки:

вода, пиво и напитки - не более 12 единицы в одни руки;

другие товары - не более 5 штук.

Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом. А позже еще один в Киевской области.