Сопредседатель Оппозиционной платформы "За жизнь" Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ готова взять ответственность за борьбу с эпидемией и вывод Украины из кризиса. Об этом политик заявил 27 марта в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

"Сейчас важно, чтобы каждое решение правительства было продуманным и взвешенным. Ведь жесткий карантин – это только промежуточный метод для подготовки страны к эпидемии и принятию необходимых мер", - подчеркнул Юрий Бойко.

По словам сопредседателя ОПЗЖ, "предыдущее правительство угробило медицину, и сейчас важно не наделать новых глупостей". "Сегодня врачи - на передовой борьбы с коронавирусом, но, вместо защиты и поддержки, их лишили доплат", - сказал он.

"Приведу пример, как нельзя делать. Приезжаю в Луганскую область, в опорную больницу по области. Уже привезли им двух больных. Мы доставили в больницу все необходимое для защиты и работы врачей. А врачи говорят мне: а зачем вы с нас сняли доплату? Оказывается, правительство вставило в закон 200% от зарплаты инфекционистам в зоне эпидемии, а у них сегодня действует приказ Минсоцполитики от 2003 года, по которому они получали 300% надбавки к своим окладам. Таких явных глупостей не должно быть!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что это абсурдное решение ОПЗЖ уже исправила в своем Антикризисном плане.

"План достаточно четкий и понятный. В нем 4 части. Первая - поддержка медицины, где мы предлагаем, в том числе, установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с эпидемией коронавирусной болезни; вторая - это наполнение бюджета, реструктуризация задолженностей, третья - поддержка предприятий бизнеса, четвертая - социальная защита людей. Мы знаем, как стране пройти этот непростой период и готовы взять на себя ответственность за выведение Украины из кризиса", - подчеркнул сопредседатель Оппозиционной платформы "За жизнь".