А от у Сполучених Штатах інші турботи. На тижні, що минає, преса попередила - в країні можуть зникнути ліки, при чому не тільки найнеобхідніші під час ГРВІ, а всі абсолютно: від знеболювальних препаратів до медикаментів для хворих на діабет.

Чому виникла така ситуація? І який вихід знайшли американці? В усьому розбирався Дмитро Анопченко.

Тут немає про що сперечатися - у Сполучених Штатах дуже сильна наука. І грошей на неї Америці не шкодують.

Ось, приміром, лабораторія в Сан-Дієго, у Каліфорнії. Тут зараз цілодобова робота, адже працюють над вакциною від коронавірусу. Той, хто розробить її першим, отримає і визнання, і величезні гроші. Тому тут водночас і діляться інформацією з колегами по всьому світу, і зберігають певні секрети. Бюджет лабораторії, що отримали як грант - 10 мільйонів доларів. Раніше здавався солідним, але зараз геть інші цифри. Конгрес готовий надати на розробку вакцини до мільярда доларів.

Здавалося б, із такими кадрами, коли фахівців по всьому світу збирали, і з такими бюджетами про дефіцит ліків Америка може не хвилюватися. Але все навпаки. Адже у Штатах лише науковці хороші, виробництво ж віддали у Китай, там дешевше. І опинилися в заручниках.

В американських аптеках, на відміну від супермаркетів, немає черг, як немає й ажіотажу щодо масок. Бо тутешні лікарі вважають їх неефективними і взагалі не рекомендують носити. Дефіцит хіба на ось такий "санітайзер" - анти-вірусний спрей для рук, який кожному радять брати із собою на вулицю і постійно протирати будь-які металеві поверхні, де може залишатися вірус. Але це смішна проблема, порівняно з тим, що може бути. Адже за даними ЗМІ, найближчим часом можуть зникнути до півтори сотні рецептурних препаратів, які виготовляли на китайських фабриках, які закрились.

Антибіотики, дженерики і "брендові" препарати, що не мають аналогів. Зі службової переписки американського Міністерства охорони здоров'я, а вона не мала потрапити в пресу, журналісти дізналися, що чиновники від медицини серйозно стурбовані. Ще у лютому вони попереджали адміністрацію - "через вірус у Китаї виникнуть проблеми з виробництвом компонентів, що потрібні для виготовлення ліків". А відтак в Америці виникне дефіцит, який нічим буде заповнити.

Коли журналісти напряму президента про це запитали, той лише віджартувався.

Ні, я зовсім не бачу такої загрози. Мені здається, в Китаю є всі стимули, щоб все нормально працювало.

Але преса коментує - схоже, проблему просто не хочуть виносити на публіку, щоб ажіотажу в аптеках не було. І в цих умовах - коли ліки і дорогі, і дефіцитні, і ось-ось зникнути з продажу можуть, - американців рятує проект взаємодопомоги.

- Вітаю, нарешті це Ви. - Ось вам один пакет. - Ось ще два флакони, а ось тут таблетки - вони канадійські.

Це по суті "чорний ринок" ліків. Коли для препарату не потрібен рецепт. Аби забрати пігулки, треба зустрітися десь у місті і бажано без зайвих очей. Засновниця проекту, Ніколь Сміт, цілком серйозно каже, що будь-якої хвилини за неї чи за її активістками можуть прийти копи.

Ніколь Сміт, ініціаторка проекту з обміну ліків:

Це все нелегально. Більше того, це абсолютно протизаконно, те, що я роблю. Час від часу хвилююсь, що мене можуть звинуватити. Але ж я людські життя рятую - і це куди важливіше.

Річ у тім, що грошей ніхто на препаратах не заробляє. Все безкоштовно. Це - банк ліків. Одні віддають пігулки та ампули, які їм вже не потрібні, інші - щасливі їх забрати. Після курсу лікування у пацієнтів часто лишається частина медикаментів, за які чи то сам заплатив, чи то страхова. Строк придатності в порядку, але тобі вже не потрібні. Залишаєш заявку на сайті - і в тебе їх забере волонтер.

Серед таких добровольців й Абі, в якої важкий діабет, коли без інсуліну просто не вижити. Але страховка для таких хворих - розкіш. Тому лікується тільки тим, що в її ж "банк пігулок" люди віддають.

Абігейл Хенсмайєр, не здатна купити собі ліки:

Ми наче й не бідні, але я не можу собі дозволити купувати інсулін - миттєво опинимося за межею.

Проблема ще і в тому, що ціни в Штатах часто захмарні. Той самий інсулін - 325 доларів за упаковку, а в сусідній Канаді - усього 25.

Тож багато хворих, для яких це життєво необхідний препарат, кілька разів на рік їздять в Канаду по ліки. Тепер беруть і для себе, і для інших на обмін.

Тревіс Паулсон, житель США:

Я відмовляють платити такі медичній системі. Тож і маю плисти на човні через кордон із інсуліном в рюкзаку. Просто щоб не платити дику ціну, яку тут просять.

А коли у нього з ліками перебої, інші люди виручають.

Формально все це - порушення правил. Роздавати рецептурні препарати люди не мають права. Втім, ініціатива, яка почалася з кількох волонтерів, зараз шириться. І вже не в одному великому місті Америки вдома в людей стоять холодильники, набиті ампулами і пігулками, які вони готові віддати. Тож ймовірний дефіцит ліків через коронавірус і всі ці проблеми в Китаї Штати зможуть пережити. Бо замість того, аби скуповувати все, що можна, люди навпаки - почали ділитися.