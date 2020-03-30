У Польщі запровадили суворіші карантинні правила. Зокрема, зобов'язали громадян, що перебувають на самоізоляції - за жодних обставин не залишати житло. І щокілька годин інформувати свого лікаря про місцеперебування. Посилюють карантинні заходи й австрійські чиновники.

Вперше після другої світової, країна проведе часткову мобілізацію військовослужбовців резерву - загалом три тисячі осіб.

Олександра Дудкіна, студентка:

Уже нельзя выходить на улицу без крайней необходимости. Есть даже штрафы. Есть даже первые оштрафованные люди. Они начинаются от пяти тысяч злотых. Очень сейчас много сейчас патрулей. На машинах, по громкоговорителю говорят что выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Тетяна Рябушкіна, жителька Відня: