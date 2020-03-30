Если в США погибнет до ста тысяч человек, будет очень хорошо - Трамп [ Редактировать ]
Без ограничительных мер от коронавирусной инфекции в США могут погибнуть 2,2 млн человек. Действия властей можно будет назвать удачными, если число погибших не превысит 100 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, передает CNBC.
"Поэтому, если мы сможем удержать этот показатель (смертности - ред.), до 100 тысяч, хоть это и ужасная цифра, может быть, даже меньше, но до 100 тысяч - это будет означать, что мы проделали очень хорошую работу. Мы ожидаем порядка 100-200 тысяч жертв", - заявил глава Белого дома.
Трамп спрогнозировал, что пик эпидемии коронавируса в США наступит в середине апреля. И рассчитывает, что к 1 июня страна начнет восстанавливаться после эпидемии. Как писали "Подробности", американский президент продлил до 30 апреля экстренные меры, принятые в стране для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
США занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус обнаружили у 143 тысяч американцев, инфекция стала причиной смерти по меньшей мере 2400 человек.
Во всем мире по состоянию на утро 30 марта, коронавирус обнаружили у более чем 720 тысяч человек во всем мире, из низ 34 тысячи - умерли.
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