Президент США Дональд Трамп продлил карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, такие меры должны замедлить темпы распространения коронавируса в Америке, где количество инфицированные COVID-19 достигло почти 140 тысяч человек.

"Мы хотим, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Для этого мы продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его", - сообщил президент США.

Напомним, что карантин продлили еще на 3 недели.