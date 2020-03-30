Трамп продлил карантин еще на месяц [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп продлил карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
По словам Трампа, такие меры должны замедлить темпы распространения коронавируса в Америке, где количество инфицированные COVID-19 достигло почти 140 тысяч человек.
"Мы хотим, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Для этого мы продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его", - сообщил президент США.
Напомним, что карантин продлили еще на 3 недели.
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