На внеочередном заседании Верховной Рады, которое проводится в связи с пандемией коронавируса, народные депутаты проголосовали за внесение изменений в ряд законодательных актов по обеспечению дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением вируса COVID-19. Соответствующий законопроект №3275 поддержали 312 нардепов.

Рассмотрение законов происходит без обсуждения. Трансляцию заседания вел телеканал "Рада".

Как сказано в пояснительной записке, из-за распространения коронавируса COVID-19 вводится поддержка для работников и работодателей; упрощается производство продукции, необходимой для сдерживания распространения инфекции.

Законопроект гарантирует выплаты социальной помощи, продлевает срок обращения за социальной помощью и срок ее выплат. В Кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме рабочего времени, дистанционной работе на дому.

Карантин добавлен к перечню оснований для получения пособия по частичной безработице. Временно освобождены от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты. Банкам запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Вводится отсрочка подачи отчетов бизнеса в контролирующие органы. До 30 июня продлевается мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по единому социальному вносу (ЕСВ), а также мораторий на проверки по нему. До 31 мая продлен срок подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

Арендаторы, которые из-за карантина не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом, освобождаются от уплаты арендной платы.

Также предусматривается увеличение лимитов для физических лиц предпринимателей (ФОПы). Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 2 млн, 5 млн и 7 млн ​​грн соответственно.

Для бесперебойных поставок необходимых медикаментов освобождается от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом. Для производителей дезинфекторов временно отменили регистрацию продукции в Минздраве, чтобы все желающие быстро могли начать их производство.