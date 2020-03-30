Американские специалисты утвердили для лечения коронавирусом несколько средств, которые также имеют противомалярийные свойства.

Об этом пишет Министерство здравоохранения США.

По их словам, препараты, имеющие в своем составе хлорохинфосфат и гидоксихлорохинсульфат.

"Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) выдало Управлению перспективными биомедицинскими исследованиями и разработками Минздрава США (BARDA) разрешение на экстренное использования гидроксихлорохинсульфата и хлорохинфосфата", - отиечается в сообщении.

Отмечается, что эти же препараты применяются для лечения ревматоидного артрита, малярии и других заболеваний.

Минздрав США обязал медучреждения сообщать о результатах использования этих препаратов при лечении COVID-19, а также совмещения их с другими препаратами.

Ранее мы сообщали, что в США медики провели испытание экспериментальной вакцины. В исследованиях принимают участие 45 волонтеров.