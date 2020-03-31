У Білому домі очікують, що ситуація в країні повністю нормалізується уже за два місяці

У США на найвищому рівні оприлюднили низку прогнозів, коли ситуація в країні повністю нормалізується. Зокрема назвали і час, коли вірус забере найбільше життів. А ще спрогнозували кількість безробітних. Дмитро Анопченко про те, чого чекати далі.

Потерпіть до червня. У Білому домі очікують, що ситуація в країні повністю нормалізується уже за два місяці, - коли на початку літа показники захворюваності сягнуть нижньої межі. Такий прогноз науковці підготували для Дональда Трампа, а він озвучив його журналістам.

Дональд Трамп, президент США:

Ми думаємо, що це буде нижня точка. Ми розраховуємо, що це станеться 1 червня або навіть трохи раніше.

Водночас назвали й іншу дату. Пік смертності у штатах очікують за два тижні. Беззаперечний авторитет в медичному світі країни, доктор Фаучі, прогнозує, що заразяться мільйони жителів США, а жертвами коронавірусу за цей період стануть від ста до двохсот тисяч людей. І Дональд Трамп вважає це ще й хорошим сценарієм.

Дональд Трамп, президент США:

Подумайте про цю цифру: два мільйони двісті тисяч людей могли б загинути, якби ми нічого не робили. Якщо зможемо знизити цей показник до 200 тисяч людей - то, хоч це і жахлива цифра, - це означатиме, що ми, всі разом, дуже гарно впоралися з цією роботою.

Трамп не приховує, що для нього важливо, рятуючи людські життя, не втратити економіки. І запроваджуючи карантинні обмеження намагається все-таки відзнайти баланс.

Поки це не вдається і наслідки карантину руйнівні. Останні опитування громадської думки, проведені на замовлення Reuters, показали: 23% американців - практично кожен четвертий - взагалі втратили роботу, або перебувають у неоплачуваній відпустці. Що примітно, ідею Трампа поступово скасовувати обмеження і 12 квітня частково згорнути карантин, самі люди не підтримали.

81% американців сказали соціологам - зарано. Навіть за цих умов краще залишатися вдома і дотримуватися дистанції із тими, хто вже міг захворіти.

При цьому кількість людей, які подали заявки на виплати із безробіття, вже перевищила три з половиною мільйони. Зростання більш ніж на тисячу відсотків, якщо порівнювати із березнем 2019. Єдине що виживати людям не доведеться, адже Конгрес ухвалив закон: на додаток до стандартної допомоги, а в різних штатах це від 200 до 550 доларів на тиждень, держава протягом 4 місяців щотижня доплачуватиме ще по 600 доларів, і це для середньої родини великі гроші, - ледь не більші, ніж вони до цього заробляли. То ж можна спокійно вдома пересидіти.

Шалені бюджетні виплати можуть хоч і допомогти людям, але похитнути економіку, то ж бізнесмени зараз кинулись скуповувати золото - пише Wall Street Journal. Та так активно, що у США тепер розпродані всі запаси.

Інвестори і банкіри зіштовхнулись із жорстким дефіцитом благородного металу. Найбільші дилерські компанії розпродали все, що в них було, і почали зачинятися на карантин.

Ситуація настільки серйозна, що банки Уолл-Стріт попросили допомоги в Канаді, у королівського монетного двору, але там теж не здатні задовольнити попит, адже відправили частину співробітників додому, пересидіти пік епідемії. Тому "золота лихоманка" триватиме.