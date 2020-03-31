Маски от кутюр: Chanel будет помогать миру в борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
Модный бренд Chanel начнет производство защитных масок и рубашек.
Об этом сообщает Harper's Bazaar.
По их словам, руководство компании заявило о начале производства защитных средств в необходимом для граждан количестве.
"Сегодня мы мобилизуем свою рабочую силу и наших партнеров для изготовления защитных масок и рубашек" ,- отмечается в сообщении.
Также модный дом ожидает получения разрешения от руководства Франции, чтобы включить производство.
Фото: Harper's Bazaar
Тем временем в связи с коронавирусом во Франции запустят бесплатный проезд для работников медицинских учреждений.
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