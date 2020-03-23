Во Франции сделали бесплатный проезд для медработников [ Редактировать ]
Во Франции в связи с распространением коронавируса для медработников сделали бесплатным проезд в высокоскоростных поездах и интерсити. Об этом сообщил исполнительный директор французской государственной компании SNCF Ален Кракович в Twitter.
"Это решение национальной солидарности со стороны железнодорожного мира перед лицом масштабов эпидемии COVID-19", - написал директор компании.
Отмечается, что при предъявлении работниками на железнодорожной станции документов, которые подтверждают профессиональную деятельность врачей, медсестер и санитарных работников, путешествующих по стране в ответ на вызов больниц о помощи с коронавирусом, оплата за проезд отменяется.
Ранее государственная компания RATP, которая управляет перевозками в Париже и его окрестностях, открыла 20 автобусных линий для работников медицинской сферы.
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