Помещалась в чайную ложку: названа самая маленькая собака в мире [ Редактировать ]
Названа самая маленькая собака в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса – это чихуахуа по кличке Милли, которую еще называют Чудо-Милли. Она способна поместиться в одной ладони человека и нуждается в специальном уходе. Об этом пишет Сlutch.
В рекордсмены собачка попала еще в 2014 году, и с тех пор ее рекорд еще никто не смог побить.
Чихуахуа Милли живет в Пуэрто-Рико со своей хозяйкой Ванессой. Эта кроха очень мала. Она может поместиться в одной ладони, хотя уже давно является взрослой особью. Рост собачки в холке составляет всего 9,5 сантиметров
"Когда Милли родилась, она была настолько крохотным щенком, что кормить ее приходилось из пипетки, чтобы закапать ей в рот пищу, а сама собачка помещалась в чайную ложку!" - говорится в сообщении.
Сейчас она уже выросла, но ее вес до сих пор не превышает 400 граммов.
Милли живет полной и активной жизнью, а хозяйка Ванесса очень о ней заботится. Милли не ограничивают в подвижности. Однако такие маленькие размеры имеют свои недостатки.
В частности скелет собаки настолько хрупок и тонок, что животное может легко травмироваться и сломать кости даже от повседневных действий. Например, если Милли упадет ил просто спрыгнет с дивана, она может сломать ноги.
Тем не менее, чихуахуа Милли живет на полную. Ванесса часто гуляет с ней на улице. И в это время у собаки нет отбоя от поклонников и желающих сфотографироваться с такой крошкой.
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