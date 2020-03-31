Названа самая маленькая собака в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса – это чихуахуа по кличке Милли, которую еще называют Чудо-Милли. Она способна поместиться в одной ладони человека и нуждается в специальном уходе. Об этом пишет Сlutch.

В рекордсмены собачка попала еще в 2014 году, и с тех пор ее рекорд еще никто не смог побить.

Чихуахуа Милли живет в Пуэрто-Рико со своей хозяйкой Ванессой. Эта кроха очень мала. Она может поместиться в одной ладони, хотя уже давно является взрослой особью. Рост собачки в холке составляет всего 9,5 сантиметров

"Когда Милли родилась, она была настолько крохотным щенком, что кормить ее приходилось из пипетки, чтобы закапать ей в рот пищу, а сама собачка помещалась в чайную ложку!" - говорится в сообщении.

Сейчас она уже выросла, но ее вес до сих пор не превышает 400 граммов.

Милли живет полной и активной жизнью, а хозяйка Ванесса очень о ней заботится. Милли не ограничивают в подвижности. Однако такие маленькие размеры имеют свои недостатки.

В частности скелет собаки настолько хрупок и тонок, что животное может легко травмироваться и сломать кости даже от повседневных действий. Например, если Милли упадет ил просто спрыгнет с дивана, она может сломать ноги.

Тем не менее, чихуахуа Милли живет на полную. Ванесса часто гуляет с ней на улице. И в это время у собаки нет отбоя от поклонников и желающих сфотографироваться с такой крошкой.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили предка всех животных.