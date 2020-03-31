Теннисные корты США станут госпиталем для больных коронавирусом [ Редактировать ]
Теннисные площадки Билли Джин Кинг в городе Нью-Йорк будут переоборудованы в госпитали для помощи зараженным коронавирусом.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По их словам, на кортах Us Open установят 350 больничных коек для инфицированных.
Арена имени Луи Армстронга будет переделана в буфет, где будут выдавать по 25 тысяч порций питания.
Ранее мы писали о том, что в США коронавирусом заболели уже почти 164 тысячи человек. От болезни погибли более 3 тысяч человек.
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