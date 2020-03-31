Надпись на витрине закрытого ресторана в польском Сопоте: "Внимание! Оставайтесь дома с нашим пивом"/REUTERS

Польша вводит дополнительные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

"Мы хотим избежать участи наших друзей в Западной Европе любой ценой. Мы хотим сгладить эту (инфекционную - ред.) кривую, чтобы избежать ситуаций, которые произошли в Испании и Италии", - заявил Моравецкий на пресс-конференции.

В соседней стране будут закрыты парки и отели. Прекратить работу приказано косметическим, массажным и татуажным салонам, а также парикмахерским.

По выходным должны быть закрыты магазины, торгующие предметами домашнего обихода, в том числе стройматериалов. После объявления карантина поляки массово начали делать ремонты у себя дома.

Продуктовые магазины и аптеки с 10:00 до 12:00 должны обслуживать только пожилых людей, всем покупателям будут бесплатно предлагать резиновые перчатки и дезинфицирующие средства.

На помощь полиции мобилизовали армию. Военные будут патрулировать улицы и призывать людей, у которых нет веских оснований находиться на улице, вернуться домой. Несовершеннолетним будет запрещено выходить на улицу без сопровождения взрослых. Уже запрещены собрания больше двух человек.

Власти и медики были в ужасе, после того как в минувшие выходные тысячи поляков высыпали на улицы, чтобы насладиться прогулками в парках и съездить на шашлык.

По состоянию на вторник, 31 марта, в Польше с населением 30 млн коронавирус обнаружили у 2 215 человек. Инфекция уже забрала жизни 32 человек. Польское правительство готовится к резкому росту числа инфекций.