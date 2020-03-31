Про уповільнення темпів поширення коронавірусу заявили у Данії. За словами прем'єрки Метте Фредеріксен, протягом минулого тижня кількість госпіталізацій зростала повІльніше, ніж раніше.

Цьому посприяло закриття громадських місць та обмеження переміщень людей. Якщо цифри залишаться стабільними, за два тижні, після Великодня, данський уряд почне поступово скасовувати обмеження. Спочатку відновлять роботу шкіл та офісів. Кордони залишатимуться частково закритими значно довше - Данія заборонила в'їзд іноземцям однією з перших, ще 13 березня.