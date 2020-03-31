Пандемія коронавірусу не закінчиться влітку, переконані американські науковці. Коли чекати на другу хвилю? Дмитро Анопченко продовжить із Вашингтона.

Лікарі гірко жартують: "думали, це спринт, а виявилося - марафон". Вірусу так швидко не позбутися. Дані показують - навіть коли на початку літа все вщухне, восени можна очікувати другу хвилю епідемії.

Ентоні Фаучі, директор американського Інституту інфекційних захворювань:

Припускаю, це станеться. Але якщо говорити про осінь, то це буде зовсім інше порівняно з тим, з чим ми зіткнулися на початку року. Багато що буде не таким, як раніше - зокрема наша здатність заглушити вірус і проводити тестування.

До "другої хвилі" Америка матиме і набір ліків, які зараз лише в стадії клінічних випробувань, і медичні протоколи. Реальнішою буде вакцина - пояснює головний інфекціоніст США. А Дональд Трамп додає: країна до такого сценарію готова.

Дональд Трамп, президент США:

Ми готові. Сподіваюсь, цього не станеться, та ми готові.

Трамп має на увазі всі ті надзвичайні заходи, яких вжили у великих містах. Зокрема, додаткові тимчасові шпиталі, які розгортають зараз.

Зокрема, у Нью-Йорку вони будуть і у знаменитому централ-парку, і навіть на території національного тенісного центру, де щороку приймають матчі знаменитого турніру US Open, відкритого чемпіонату США.

Але тоді виходить, що їх треба буде не розбирати, а законсервувати, щоб бути готовими до другої хвилі і це складне рішення.

Трішки простіше із плавучими шпиталями, які надали військові. Напередодні пів Нью-Йорка спостерігало за тим, як один із таких кораблів - Merci - прибув у місцеву гавань і у супроводі поліцейських катерів і вертольотів пройшов біля Статуї свободи. Уже сьогодні він прийме перших пацієнтів, і надасть місту тисячу ліжок і 12 операційних. За планом, на борт переведуть усіх, хто не заражений коронавірусом, а потребує лікування інших хвороб.

До осені вирішиться і питання з апаратами штучної вентиляції легень, яких зараз катастрофічно не вистачає.

Заводи Форда взяли урядове замовлення, терміново переобладнують свої конвеєри і пообіцяли випустити 50 тисяч таких апаратів за сто днів.

За прогнозами, пік епідемії в США, і відповідно смертності, через два тижні. До цього часу підготувати всі ці апарати не встигнуть. Та якщо прогноз справдиться і друга хвиля таки буде, для Америки вона вже не стане такою руйнівною і не забере стільки життів.