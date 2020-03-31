На час карантину держава має підтримати бізнес безвідсотквими кредитами. Аби роботодавці могли виплачувати зарплату працівникам. Про це заявили у Конфедерації профспілок України. За словами її очільника Сергія Капліна - для цього необхідно створити спеціальний фонд.

Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:

Коли работодавець вже не може оплачувати зарплату, держава могла його прокредитувати за нульовою ставкою. Таким чином ми збережено внутрішні зв'язки, таким чином ми збережемо нормальні відносини, ділові відносини наших підприємств з закордонними партнерами, у такій спосіб ми обов'язково збережем нашу національну економіку і після пандемії, після карантину ми фактично вийдемо з цього кризового стану і продовжемо працювати - знову платити людям зарплату платити податки, підтримувати нашу армію, освіту, медицину, науку і далі розвивати нашу країну.