Сергій Каплін закликав владу підтримати бізнес безвідсотковими кредитами на час карантину [ Редактировать ]
На час карантину держава має підтримати бізнес безвідсотквими кредитами. Аби роботодавці могли виплачувати зарплату працівникам. Про це заявили у Конфедерації профспілок України. За словами її очільника Сергія Капліна - для цього необхідно створити спеціальний фонд.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Коли работодавець вже не може оплачувати зарплату, держава могла його прокредитувати за нульовою ставкою. Таким чином ми збережено внутрішні зв'язки, таким чином ми збережемо нормальні відносини, ділові відносини наших підприємств з закордонними партнерами, у такій спосіб ми обов'язково збережем нашу національну економіку і після пандемії, після карантину ми фактично вийдемо з цього кризового стану і продовжемо працювати - знову платити людям зарплату платити податки, підтримувати нашу армію, освіту, медицину, науку і далі розвивати нашу країну.
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