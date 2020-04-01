На Донбасі бойовики продовжують обстріли [ Редактировать ]
На Донбасі не припиняються агресивні атаки російських найманців. Один український військовослужбовець загинув минулої доби, ще двоє зазнали поранення. Один воїн підірвався на міні російського виробництва.
Напередодні ввечері окупанти знову поцілили керованою ракетою у вантажівку, що везла провізію, внаслідок цієї атаки було поранено одного бійця.
Загалом окупанти 14 разів обстрілювали позиції ООС, використовували заборонені міномети. На позиціях поблизу Авдіївки розірвалося 30 ворожих мін. Вогнем у відповідь армійці ліквідували трьох найманців та знищили одну машину піхоти - повідомили у штабі.
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