Ученые выяснили происхождение воды на Марсе [ Редактировать ]
Исследователи из Университета штата Аризона смогли понять откуда появились резервуары воды на Красной планете.
Об этом сообщает Space.com.
По их словам, специалистам удалось открыть, что существовало, по меньшей мере, два источника воды с разным химическим составом.
Отмечается, что такое открытие ученым удалось сделать, благодаря двум астероидам, которые откололись от поверхности Марса, которые имели разный состав изотопов водорода.
Также специалисты выявили, что планета не была полностью укрыта слоем магмы, поэтому воду туда могли занести случайные небесные тела, которые падали на поверхность Марса.
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