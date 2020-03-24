Ученые определили, где заканчивается Млечный Путь [ Редактировать ]
Астрономы из Даремского университета в Великобритании определили на какую длину растянулась наша галактика.
Об этом сообщает Science News.
По их словам, земная галактика имеет протяжность 1.9 миллиона световых лет. Ранее ученые считали, что Млечный Путь короче.
Отмечается, что для определения ее размеров астрофизики применили компьютерное моделирование.
Край галактики оказался в 35 раз дальше Солнца.
Кроме того, результаты этого исследования помогут точнее определить массу Млечного Пути и посчитать примерную цифру соседних галактик.
Тем временем в Китае запустили самый большой и мощный в мире радиотелескоп.
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