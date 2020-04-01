Як знайти любов під час карантину: майстер-клас закоханого серця [ Редактировать ]
Скільки коштує пожартувати про коронавірус у Таїланді, та як закрутити романтичну історію під час карантину - дивіться у нашому огляді.
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Князь Монако Альбер II повністю одужав від Covid-19. 62-річному монарху лікарі дозволи припинити ізоляцію та повернутися до родини. Про це повідомили у прес-службі його світлості. Незабаром Альбер II повернеться до роботи. 19 березня стало відомо, що князь Монако інфікований. Він став першим у світі главою державою з коронавірусом.
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Повітря над Індією стало вдвічі чистішим - всього за тиждень карантину. На території країни розташовано 21 з 30 найзабрудненіших міст світу. Показники шкідливих речовин зменшилися на 70 відсотків. По всій країні з населенням понад мільярд жителів заборонені масові зібрання, служби в храмах, закриті всі громадські місця. Позитивну динаміку помітили також у КНР та великих європейських містах.
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Не до сміху. У Таїланді погрожують тюремним ув'язненням за жарти про коронавірус. Гумористичні вигадки та витівки прирівняли до дезінформації, за яку - в умовах надзвичайної ситуації - суворо карають. Так, за невдалий жарт чи розіграш можна загриміти на 2 роки, у легшому випадку - штраф у понад тисячу євро. У генпрокуратурі попереджають: першоквітневі жарти - не виняток.
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Світовий шедевр - своїми руками з підручних засобів. Любителі мистецтва по всьому світу розважаються на карантині, відтворюючи сюжети відомих картин. Одні підходять до процесу скрупульозно, інші - пропонують довільне прочитання класики. Результат публікують у соцмережах. Флешмоб запустили у Нідерландах, найвдаліші версії потрапляють на спеціальну сторінку в Instagram.
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Як знайти любов під час карантину - майстер-клас від жителя Нью-Йорка. Він познайомився з дівчиною і навіть влаштував два побачення, жодного разу не порушивши соціальної дистанції. Свій номер телефону дівчині, яку помітив на даху, відправив дроном. Романтичну вечерю пара влаштувала он-лайн. А на особисту зустріч вигадник прийшов у прозорій надувній кулі.
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Природа наступає. У британське місто Лландідно навідалося стадо диких кашмірських кіз. Тварини прогулювалися порожніми вулицями, викликаючи подив у жителів, які стежили за ними з вікон. Рогаті не цуралися підкріпитися висадженими на газонах квітами та кущами.
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Біда сама не ходить. У США до пандемії додалися стихійні лиха. У штаті Айдахо стався землетрус магнітудою 6,5 з численними афтершоками. Обійшлося без руйнувань. А в штатах Алабама та Міссісіпі пронеслися торнадо, з десяток будинків пошкоджено. Штормило в Джорджії та Флориді, десятки тисяч людей залишилися без світла.
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